Dorpshuis in handen van stichting Dorpscentrum Eexterveen

Dorpsstraat in Eexterveen (foto: Google Streetview)

EEXTERVEEN - Een nieuw dorpscentrum in Eexterveen. Stichting Dorpscentrum Eexterveen is vandaag officieel de eigenaar van de accommodatie aan de Dorpsstraat.

De gemeente Aa en Hunze heeft het dorpshuis voor een symbolisch bedrag aan de stichting overgedragen. Een ander gedeelte van de accommodatie was van een particulier. De stichting heeft dit deel gekocht van de toenmalige bewoners.



Voorzieningen

Nu de hele accommodatie in de handen van de stichting is kan zij beginnen met het uitvoeren van de plannen van een dorpscentrum voor Eexterveen. De stichting wil samen met de inwoners en verenigingen zorgen voor meer voorzieningen in het dorp. Bijvoorbeeld door het opzetten van een maaltijdservice, cursussen of een jeugdsoos. Het dorpshuis moet het middelpunt van de activiteiten worden.



Exploitatie

De aankoop van het dorpscentrum is gefinancierd door subsidies en donaties. De stichting is nog op zoek naar iemand die het dorpscentrum draaiende kan houden.