Bert-Jan Lindeman: Ik verwacht nog mooie dingen van Kruijswijk

Bert-Jan Lindeman voelt zich goed na de eerste week in de Vuetla (foto: LottoNL-Jumbo)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman is de eerste week van de Vuelta zelf goed doorgekomen, maar zijn ploeggenoot en de kopman van Lotto NL-Jumbo Steven Kruijswijk viel wat tegen.

Geschreven door Karin Mulder

Kruijswijk staat na negen etappes op de achttiende plaats, op vier minuten en 46 seconden van leider Chris Froome. Maar volgens Lindeman hoeven de klassementsambities van zijn ploeg nog niet bijgesteld te worden.



"We hopen dat Kruijswijk dichter in het klassement komt te staan. De laatste week van een grote ronde is meestal z'n best week. We hopen dat hij nog een heel stuk verbetert en dat hij tijd terug kan pakken en voor een hele mooie topklassering kan gaan. Daar werken we elke dag hard voor", zegt Lindeman op de eerste rustdag vanuit Spanje.



In de kopgroep

Zondag zagen we de 28-jarige Assenaar zelf in de aanval. De voorsprong van de kopgroep bleef beperkt tot drie minuten. Alles was erop gericht om kopman Kruijswijk in de slotklim bij te kunnen staan, maar Lindeman werd met z'n medevluchters te vroeg weer ingerekend. Maar volgens de Assenaar wordt Kruijswijk met de dag beter.



"Als je zag hoe hij zondag standhield, dat is al een hele verbetering. Hij komt er gewoon doorheen. Hij is een beetje ziek geweest en ik denk dat hij nog echt gaat vlammen en dat hij nog mooie dingen gaat laten zien."



'Ik kan me steeds beter aan de hitte overgeven'

Lindeman zelf voelt zich goed: "De benen voelen goed, de vorm is goed en ik herstel goed." Tegen de hoge temperaturen in Spanje kan hij zich aardig wapenen. "Natuurlijk door veel water te drinken en ook koud water over mezelf heen te gieten. Verder hebben we bevroren gelletjes. Dat zijn een soort ijsjes. Ook daarmee kun je je lichaamstemperatuur naar beneden brengen. Verder gebruiken we pantykousen met ijs die je in je nek kunt leggen. Ik merk naarmate ik ouder word, dat ik me steeds beter aan die hitte kan overgeven."



Etappe-overwinning Vuelta

Op de rustdag van gisteren was het overigens exact twee jaar geleden dat de Drent een etappe wist te winnen in de Vuelta. "Ja, dat was een hele mooie dag. Nee, ik wist het niet dat het twee jaar geleden was. Niemand had me er nog op gewezen en zelf ben ik er niet zo mee bezig", besluit Lindeman die onlangs z'n contract bij LottoNL-Jumbo met één seizoen verlengde.



De Vuelta duurt nog tot en met zondag 10 september.