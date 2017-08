'Gedupeerde pluimveehouders moeten verenigen om niet failliet te gaan'

ASSEN - Claimorganisatie Massaclaim gaat pluimveehouders die gedupeerd zijn door de fipronil-affaire helpen.

Via een speciale website worden de bedrijven ondersteund in het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen en het vergoeden van de schade, dat meldt RTV Oost Door de pluimveebedrijven te verenigen, wil de organisatie voorkomen dat de getroffen bedrijven failliet gaan. "Wij hebben een stappenplan opgesteld voor de getroffen pluimveebedrijven. We gaan allereerst een continuïteitsverklaring opstellen, zodat zij uitstel van betaling kunnen krijgen van de belastingen", legt Pieter Christiaan van Prooijen van Massaclaim B.V. uit.Andere stappen die worden genomen zijn het opstellen van individuele schadebegrotingen. Ook gaat de organisatie in gesprek met instanties over een noodkrediet en over garanties, zodat de kippenboeren niet failliet gaan.Massaclaim denkt tientallen bedrijven te kunnen verenigen. "Ik verwacht dat we tussen de vijftig en honderd deelnemers zullen krijgen. Voor de inschrijving wordt van de boeren wel een bijdrage van 500 euro gevraagd, maar dit bedrag is volgens Massaclaim terug te claimen in de schadebegroting.Vorige maand namen tientallen pluimveebedrijven al een advocaat in de arm om ChickFriend, Poultry Vision en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit aansprakelijk te stellen voor de schade door het fipronil-schandaal. Onder hen zijn ook twee Drentse pluimveehouders. In totaal werden vijf Drentse bedrijven op slot gegooid vanwege besmette eieren.