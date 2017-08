Zonnige start voor vlottenspektakel in Meppel

Het decor van Mini Meppel Maritiem (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) De kinderen zijn er klaar voor in Meppel (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) Mini Meppel Maritiem (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) De basis voor de vlotten staat klaar (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

MEPPEL - Tientallen jaren geleden had Meppel de traditie van een huttenbouwspektakel in de schoolvakantie, daar is nu Mini Meppel Maritiem voor in de plek gekomen. 244 kinderen bouwen vanaf vandaag 45 vlotten die komende vrijdag een tocht moeten maken door de grachten van Meppel.

Organisator Jeremy van Ommen: "Het huttenbouwspektakel lag bijna twintig jaar op z'n gat. Vorig jaar besloten we het samen met vrienden weer op te pakken. Meppel staat bekend om de grachten, daarom gaan we nu niet voor hutten, maar voor vlotten."



Voor de kinderen ligt een basis voor een vlot klaar. In teams mogen zij er van maken wat ze willen, daar hebben ze drie dagen de tijd voor. "Vrijdagmiddag hopen we op 45 drijvende juweeltjes, die om 13.00 uur door de gracht varen", zegt Van Ommen. Daarna is er een verkiezing van het mooiste vlot.



De 12-jarige deelnemer Brian is nu al enthousiast. "Het is het tweede jaar op rij dat ik mee doe. Je mag lekker zelf bepalen wat je doet, er zijn mooie glijbanen, muziek, het is hier goed geregeld."



Uitwijken bij slecht weer

De 244 kinderen die meedoen aan Mini Meppel Maritiem beginnen het vlottenspektakel met stralend weer. De komende dagen wordt het weer wel wat minder, maar de organisatie maakt zich geen zorgen. "Het is een waterspektakel, dus de kinderen worden sowieso nat, een beetje regen maakt dan niet uit. Bij echt noodweer kunnen we uitwijken naar een discotheek in Meppel voor een kinderdisco, maar ik denk niet dat het nodig is", aldus Van Ommen.



Sponsors

Mini Maritiem Meppel wordt gesteund door bijna 140 sponsors uit Meppel die kleine bedragen of goederen beschikbaar hebben gesteld.