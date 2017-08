Aantal kledingwinkels neemt toe in Drenthe

ASSEN - Het afgelopen jaar zijn er in Drenthe meer kledingwinkels bijkomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit jaar telt de provincie 435 kledingzaken. Dat zijn er tien meer dan een jaar eerder. Gemiddeld nam het aan kledingwinkels in Nederland juist af met zo'n 13 procent.In de regio Zuidwest-Drenthe zijn per 10.000 inwoners de meeste modezaken: 11,1. In Zuidoost-Drenthe komt dit aantal uit op 9,5 en Noord-Drenthe blijft iets achter met gemiddeld 6,8 kledingwinkels per 10.000 inwoners.