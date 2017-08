Stelling: Het is goed dat Nederland weer F-16's inzet in de strijd tegen IS

ASSEN - Nederland wil vier F-16's naar Jordanië sturen om terreurgroep IS in Syrië en Irak te bestrijden. De gevechtsvliegtuigen lossen in januari de Belgen af, die nu in het gebied strijden tegen Islamitische Staat.

Volgens De Telegraaf geeft het demissionaire kabinet hier volgende week vrijdag groen licht voor. Ook de missies in Mali, Litouwen en Afghanistan zullen met een jaar worden verlengd.Ook vanaf oktober 2014 deden Nederlandse F-16's bijna twee jaar lang mee aan de strijd tegen IS. Belgische vliegtuigen namen daarna de taak over. Het kabinet liet eerder dit jaar al weten weer F-16's te zullen sturen als de internationale coalitie tegen IS daar om zou vragen.Wat vindt u van nieuwe inzet van Nederland tegen de Islamitische Staat? Is het de plicht van ons land of kan Nederland zich beter afzijdig houden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over de recorddrukte die wordt verwacht in de treinen. De stelling luidde: Ik ga alleen met de trein als ik een zitplaats heb . In totaal brachten 1.491 mensen hun stem uit. Bijna 76 procent was het niet eens met de stelling.