Ziekenhuizen Treant moeten 15 miljoen euro bezuinigen

Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

HOOGEVEEN - Treant dreigt dit jaar diep in de rode cijfers terecht te komen. Uit een interne nieuwsbrief blijkt dat de zorgorganisatie 15 miljoen euro moet bezuinigen.

Geschreven door Hielke Meijer

Onder Treant vallen de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.



Woordvoerder Bart Visser zegt dat het bedrijf zonder de bezuiniging niet in de zwarte cijfers terecht komt. "Vorig jaar hadden we een tekort van 5,4 miljoen euro. In mei gaven we al aan dat we de fusie van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal nog moeten verzilveren."



Het is Treant nog niet gelukt om voldoende winst uit de fusie te halen. "Daarover gaan we nu eerst in gesprek met de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht", zegt Visser.



Treant heeft een jaarlijkse omzet van 455 miljoen euro. Als de verzorgingshuizen van Treant vorig jaar niet zoveel winst hadden gemaakt, was toen het tekort al duidelijker naar voren gekomen. Uiteindelijk restte er in 2016 een positief saldo van acht ton.



Nu wil de Raad van Bestuur snel met een plan komen om de procedures tussen de ziekenhuizen gelijk te schakelen, zodat de fusie meer financiële voordelen oplevert.



Of de bezuinigingen gevolgen hebben voor het personeel is nog niet bekend.