Alsnog onderscheiding voor verzetsfamilie De Ruiter uit Assen

ASSEN - Hoe toepasselijk: in de Hendrik de Ruiterstraat in Assen krijgen nabestaanden van deze Hendrik de Ruiter op 15 september een postume onderscheiding voor zijn hulp aan verzetsstrijder Cor van Bemmel.

Het gaat om de, dit is een prestigieuze onderscheiding die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd.De onderscheiding zou in eerste instantie vorig jaar april al worden uitgereikt aan de nabestaanden van Hendrik de Ruiter, maar dat ging vanwege organisatorische problemen uiteindelijk niet door. Op vrijdag 15 september wordt de postume onderscheiding alsnog uitgereikt aan de dochter en twee neven van Hendrik de Ruiter.De familie De Ruiter woonde tijdens de oorlog aan de toenmalige Parallelstraat en bood onderdak aan verzetsstrijder Cor van Bemmel. Hij gaf vanuit de woning in Assen verzetsboodschappen door. Vader Hendrik en zijn twee zoons moesten de steun aan het verzet met de dood bekopen. Zij werden gefusilleerd door de Duitsers. De Parallelstraat werd in 1994 omgedoopt tot de Hendrik de Ruiterstraat.De initiatiefnemers voor een monument voor verzetsstrijder Cor van Bemmel in Harmelen spoorden twee jaar geleden nabestaanden van Hendrik de Ruiter op . Via een oproep bij RTV Drenthe kwam initiatiefnemer Nico van der Steeg uiteindelijk in contact met dochter Aaf de Ruiter. De zoektocht leverde uiteindelijk 32 nabestaanden op.Nico van der Steeg is blij dat de Legion of Honor Award nu alsnog uitgereikt kan worden aan Aaf de Ruiter en twee neven. "Vorig jaar april hadden we dit willen doen bij het veteraneninstituut in Doorn. Nu gaat het gebeuren in de Hendrik de Ruiterstraat in Assen. Dat is toch wel de meest prachtige plek hiervoor."De onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeesters van Assen en Woerden.