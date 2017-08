RW Racing volgend jaar met twee coureurs in Moto2

MOTORSPORT - RW Racing GP mag komend seizoen met twee coureurs starten in de Moto2-klasse. Wie die plekken zullen invullen, is nog niet bekend.

Het raceteam uit Dwingeloo had al eerder aangegeven graag met twee coureurs in actie te willen komen in de Moto2. Raceorganisaties Dorna en IRTA hebben hier inmiddels toestemming voor gegeven en twee startplaatsen toegewezen, meldt racesport.nl Dit seizoen rijdt alleen Axel Pons voor RW Racing GP in de Moto2. Of hij volgend jaar ook bij het team blijft, is nog niet bekend. Teameigenaar Roelof Waninge wil nog geen uitspraken doen over welke coureurs de startplaatsen krijgen. Wel geeft het team aan graag met een Nederlandse coureur te willen werken.