Eerste terrasspreekuur van wijkagent Assen geen succes

ASSEN - Het eerste terrasspreekuur van de nieuwe wijkagent Henk Thijs uit Assen is niet druk bezocht. Welgeteld één persoon kwam op het spreekuur af. En een collega, die benieuwd was hoe de wijkagent het zou doen. "Ja, dat viel wel wat tegen", zegt Thijs.

De wijkagent is nieuw in het centrum van Assen en wil op een laagdrempelige manier kennismaken met de bewoners. Hij organiseert daarom wekelijks een zogeheten pop-up politiebureau, waar Assenaren makkelijk in gesprek kunnen gaan met de agent.Dat spreekuur vindt niet plaats op een vast tijdstip en op een vaste locatie. Op Facebook en Twitter plaatst de agent vooraf op welk terras hij die week een uur te vinden is. "Zo hoop ik zo veel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken", vertelt Thijs. "Nu kunnen bijvoorbeeld geen mensen langskomen die aan het werk zijn, dus zal ik ook 's avonds nog een spreekuur organiseren."Gelijk in het begin van het terrasspreekuur komt één Assense op bezoek. Ze heeft een klacht voor de gemeente. "Eigenlijk niet helemaal mijn straatje natuurlijk", zegt de agent. "Maar ik ga m'n best voor haar doen."Thijs gaat het terrasspreekuur in ieder geval zeven weken volhouden. "Misschien moeten we hier ook meer ruchtbaarheid aan geven. Hoop doet leven, zeggen ze! En anders ga ik gewoon op zoek naar iets nieuws."