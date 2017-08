Vrijstaande huizen in trek bij inbrekers regio Emmen

Vijftien inbraken in de afgelopen twee weken in Zuidoost-Drenthe (foto: Pixabay)

EMMEN - In de regio Zuidoost-Drenthe waren de afgelopen twee weken vijftien inbraken, meldt de politie in het gebied.

Het was voornamelijk raak in Emmen, onder meer in het centrum en de wijk Bargeres. Maar er waren ook inbraken in dorpen zoals Emmer-Compascuum en Nieuw-Dordrecht.



Volgens de politie sloegen de inbrekers vooral toe bij vrijstaande huizen en hoekwoningen.



De politie Zuidoost-Drenthe roept mensen op verdachte situaties te melden. Ook worden getuigen gevraagd om foto's en filmpjes te maken van verdachte personen of voertuigen.