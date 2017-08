Boek over 30 jaar 'Mijn Marsdijk': van aardappelveld tot thuis

Eén van de lievelingsplekjes van Marsdijkers, straks te zien in het boek 'Mijn Marsdijk' (foto: Hans Pettinga) Eindredacteur Kitty Janssen heeft een hele klus aan alle verhalen en foto's voor het boek 'Mijn Marsdijk' (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Eindredacteur Kitty Janssen met één van de eerste officiële onderzoeksnota's over Marsdijk (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - In de jaren tachtig stonden de aardappelvelden er nog volop in bloei. Anno 2017 is het voor veel Marsdijkers 'een thuis'.

Geschreven door Margriet Benak

Assens grootste woonwijk Marsdijk bestaat dertig jaar. De eerste bewoners betrokken in 1987 hun huizen. En Winkelrijk Marsdijk opende 25 jaar geleden. Alle reden voor een mooi boek, met verhalen en foto's, zo bedacht Bruna-winkelier Paul Albronda uit Marsdijk.



"Het is weliswaar met dertig jaar nog een jonge wijk", erkent Albronda. "Maar er is zoveel over te vertellen. Over hoe het ontstaan is, wie waren de eerste bewoners, de bouw van alle scholen, kerken, de sporthal, de eerste winkels. En wat zijn de lievelingsplekjes van bekende en onbekende Marsdijkers."



Orde in de chaos

Na het eerste idee, volgde er een oproep voor verhalen en foto's, en dat leverde een stroom aan reacties op. Met behulp van de Asser Historische Vereniging wordt orde in de chaos gecreëerd. Die schone taak is aan eindredacteur en schrijfster Kitty Janssen. Thuis bivakkeert ze al maanden tussen stapels fotoboeken, oude documenten, en een enorme doos met informatie en foto's, om het kaf van het koren te scheiden.



"Ik heb toch zoveel materiaal, dat gaat 'm dus allemaal echt niet worden. Het moet gewoon een lekker, leuk lees- en kijkboek worden, waar iedereen in Marsdijk met plezier in bladert, met mooie foto's en geen zware ingewikkelde verhalen."



'Zo snel!'

Wat Janssen vooral opvalt, na het doorspitten van al het materiaal: "Alles in Marsdijk is zo snel gegaan. Niet te geloven, hoe snel die wijk ontwikkeld is. Het bouwen begon in 1985, nadat er in 1979 een eerste officiële 'Onderzoeknota Marsdijk' lag. En toen er eenmaal gebouwd werd, ging het ook allemaal razendsnel. De huizen gingen als warme broodjes over de toonbank. Mensen moesten nummertjes trekken bij het stadhuis voor een kavel. Want ze lagen ervoor op de stoep. Scholen moesten meteen al noodlokalen bouwen, en de wijk bleef maar groeien."



Groningse gezinnen

Vooral veel jonge Groningse gezinnen streken neer in Marsdijk, vanwege de ruime kavels voor een aantrekkelijke prijs. Zo werd de wijk ook een forensenwijk, waarbij een hele stroom auto's 's morgens vroeg richting Groningen vertrekt, en 's avonds weer terug.



Ook bedenker van het boek Paul Albronda verbaast zich erover, hoe snel toen Assens jongste wijk, aan de noordkant ingeklemd tussen het Havenkanaal en het Noord-Willemskanaal, uitgroeide tot de grootste wijk, met 13.000 bewoners en 4.500 huizen.



Weidse vlakte

Hijzelf kwam er als 16-jarige jongen terecht, toen zijn ouders vanuit Leek naar Assen verhuisden vanwege een nieuwe baan van vader in Assen. "Dat was in 1988. Achter de sporthal, lag toen nog een hele weidse vlakte met aardappelvelden en weiland. Daar liet ik vaak de hond uit. En wat ooit aardappelvelden waren, noemen veel Marsdijkers nu 'hun thuis'. Dat is toch prachtig. Daar mogen we best trots op zijn, en wat is er nu mooier om dat in een boek te laten zien. "



De naam dankt de woonwijk aan de oude, verhoogde weg De Marsdijk, die van oost naar west liep, van het voormalige boerengehucht Peelo, wat ook een woonwijk werd, naar het dorp Loon. Nu is het een fietspad dat dwars door de wijk loopt, met daaraan nog een paar overgebleven oude boerderijen en historische houtwallen.



Het boek over 30 jaar Mijn Marsdijk moet in november klaar zijn.