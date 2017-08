Gitarist Maarten Oomes (19) uit Hoogeveen overleden

HOOGEVEEN - Gitarist Maarten Oomes uit Hoogeveen is vorige week plotseling overleden in Capelle aan den IJssel.

hij overleed bij een ongeluk in huis, meldt de Hoogeveensche Courant . Wat er exact is gebeurd is niet bekend.De 19-jarige Oomes was klassiek gitarist en in 2014 won hij het Prinses Christina Concours Noord . In 2015 werd hij genomineerd voor de Drentse Talentprijs Cultuur . Oomes studeerde Geneeskunde in Rotterdam.RTV Drenthe zocht Maarten Oomes in 2008 al op. De toen 11-jarige Hoogevener won in dat jaar de National Guitar Awards. Bekijk hier de reportage: