Anderhalf jaar cel geëist voor inbraken bij dierenartsen

Voor een reeks inbraken eist het OM anderhalf jaar cel (foto: archief RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/BEILEN/VRIES - Tegen een 22-jarige man uit Groningen eist het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor elf inbraken.

De man bekende alles. Zeven van die inbraken pleegde hij bij dierenartsenpraktijken in Drenthe en Groningen.



De man werd vorig jaar nog veroordeeld voor tientallen fietsendiefstallen en zit nu in een kliniek in Zuidlaren voor behandeling. De officier van justitie wil dat hij na zijn celstraf verder behandeld wordt in die kliniek.



Contant geld

De man pleegde de inbraken tussen mei en half september vorig jaar samen met een 26-jarige medebewoner van een instelling voor ex-gevangenen in Groningen. De twee hadden geld nodig, onder meer voor drugs.



De 22-jarige dacht dat bij dierenartsenpraktijken altijd wel contant geld aanwezig is, omdat baasjes van huisdieren vaak contant afrekenen. Hij had gelijk. Samen met zijn handlanger maakte hij duizenden euro’s buit bij praktijken in onder meer Hollandscheveld, Diever, de stad Groningen en Loppersum. Iedere keer gooide de jongste van de twee een ruit in en stal het duo een geldkistje of kassalade. De schade die de twee volgens het Openbaar Ministerie moeten vergoeden, is ruim 3300 euro.



Ook manege en garage gedupeerd

De mannen gebruikten het telefoonboek om dierenartsen op te zoeken. Toch konden ze de praktijk in Vries in de nacht van 7 juni niet vinden. Toen ze een bordje van een manege zagen, besloten ze daar in te breken. Ook daar lukte het ze een kassalade uit de kantine te stelen.



In Beilen waren ze in de nacht van 3 op 4 juni ook van plan in te breken bij een dierenarts. Toen ze daar aankwamen, brandde er nog licht en durfden ze het niet aan. Ze weken uit naar een garage. Daar stalen ze een geldkistje en probeerden ze een auto mee te nemen. Doordat de 22-jarige man de versnelling niet in de achteruit kreeg en tegen een hek botste, mislukte dat.



Andere verdachte

De 26-jarige man is in maart nog veroordeeld voor meerdere inbraken in Dwingeloo en Pieterburen. Hij zit nu een celstraf van een jaar uit. Wanneer hij zich voor de inbraken bij de dierenartsen moet verantwoorden, kon de officier van justitie dinsdag niet zeggen.



Op 12 september doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen de 22-jarige man.