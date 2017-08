Geen daders gepakt voor overval op grootgrondbezitster

DE SCHIPHORST - Wie in juli vorig jaar grootgrondbezitster Margreet Moret uit De Schiphorst hebben overvallen, blijft onduidelijk. De politie heeft het onderzoek afgerond zonder dat er iemand is aangehouden.

De 78-jarige Moret werd 8 juli vorig jaar overvallen door drie mannen toen ze ’s avonds laat thuis kwam. De mannen gingen met haar naar binnen en wilden geld. De grootgrondbezitster werd vastgebonden, maar bleef ongedeerd.Hoeveel geld er is meegenomen, kan de politie niet zeggen. De zaak is gesloten. “Het onderzoek heeft geen verdachten opgeleverd”, zegt woordvoerder Ron Reinds.De politie onderzocht vorig jaar of er een verband was met de gewelddadige overval in Gees , waarbij op 30 juni Koert Elders om het leven kwam en een overval in het Friese Nes , waarbij een bejaarde man ernstig gewond raakte. Dit bleek niet het geval.Voor de overval in Nes zijn vier mannen uit Emmen, Klazienaveen en Servië opgepakt en voor de overval in Gees vier mannen uit Amsterdam en België. Zij worden niet gelinkt aan de overval in De Schiphorst.Margreet Moret staat bekend als een van de rijkste inwoners van Drenthe. Haar vermogen werd afgelopen jaar in de Quote 500 geschat op 74 miljoen . Ze stond op de 352ste plek. Moret bezit grond in heel Noord-Nederland en Overijssel.