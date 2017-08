Weinig kraanvogeljongen in Fochteloërveen

Kraanvogels in het Fochteloërveen (foto: Trienke de Bruin)

VEENHUIZEN - Kraanvogels in het Fochteloërveen hebben dit jaar weinig jongen gekregen. Volgens Natuurmonumenten komt dit door een combinatie van factoren, maar is het 'niet verontrustend'.

De kraanvogels zoeken natte gebieden op om te nestelen. Door de droogte van dit voorjaar waren er minder natte gebieden beschikbaar. In het Fochteloërveen zitten dit jaar acht kraanvogelparen. "Dit is gewoon heel weinig. Dus het is logisch dat er dan ook heel weinig jongen geboren worden", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten.



Twee van de acht paren hebben dit jaar eieren gekregen, en bij één paar werden er ook daadwerkelijk twee jongen geboren. "En die zijn het nest nog niet uit, dus het is afwachten of ze het gaan redden", aldus Natuurmonumenten.



Landelijk gezien werden er ook relatief weinig jongen geboren. Bij de 22 getelde paren werden in totaal 9 jongen geboren.