Eis: jaar cel voor poging doodslag in coffeeshop

Het ging om een vechtpartij in coffeeshop Happy Corner in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Tegen een 42-jarige Assenaar heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een jaar gevangenisstraf geëist voor het neersteken van een 43-jarige plaatsgenoot in coffeeshop Happy Corner in Assen.

De officier van justitie hield er rekening mee dat dit in december 2014 was gebeurd, anders had ze een hogere straf geëist. De zaak heeft lang bij het OM op de plank gelegen voor hij werd beoordeeld, legde ze uit. Ze vindt poging tot doodslag te bewijzen, omdat de man onder meer op zijn hoofd was geraakt en daaraan had kunnen overlijden.



Tegen het 43-jarige slachtoffer eiste ze vier maanden cel, omdat hij zijn rivaal meerdere vuistslagen heeft gegeven.



Vervelende man

In de rechtszaal werden de camerabeelden uit de coffeeshop getoond, ondanks dat beide verdachten er niet waren. Op de beelden was te zien hoe de mannen ruzie kregen op de avond van 11 december 2014, omdat de 43-jarige man zich vervelend gedroeg. Hij viel meerdere bezoekers lastig.



De 42-jarige man was zat van het gezeur en sprak hem erop aan. Daarna kreeg hij meerdere vuistslagen op zijn hoofd. Toen het geweld stopte, pakte de geslagen man iets uit zijn jaszak en viel daarmee zijn aanvaller aan. De twee kwamen vechtend de halve zaak door en toen ze uit elkaar werden gehaald door andere bezoekers, had de oudste van de twee een bloedende hoofdwond.



Wapen niet gevonden

Hij verklaarde dat hij was gestoken. De politie kon geen steekwapen vinden bij de 42-jarige man. Toch had de 43-jarige Assenaar volgens een arts wel steekletsel. Waarmee hij gestoken is, is niet duidelijk geworden.



Beide mannen zijn dezelfde avond opgepakt, maar mochten na drie dagen voorarrest naar huis. De advocaat van de gestoken man vond het veel te ver gaan dat zijn cliënt nu, na 2,5 jaar, alsnog vier maanden de cel in moet. De man, die alcoholverslaafd is, is al vaker veroordeeld. Ook de 42-jarige Assenaar heeft al een strafblad.



Op 12 september doet de rechtbank uitspraak in de zaak.