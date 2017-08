Waar werd vroeger de sikkel voor gebruikt?

Een op de detail nagemaakte sikkel (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Vrijwilligers proberen op prehistorische wijze gerst te oogsten (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ANSEN - Tegenwoordig doen we het met een combine, maar hoe oogstten ze het graan in de prehistorie? Mogelijk gebeurde het met een sikkel, maar dat weten onderzoekers niet zeker. Daarom namen ze de proef op de som in Ansen, aan de rand van het Dwingelderveld.

Geschreven door Marjolein Knol

"Ja, het gaat best snel zo hoor!" Het zweet gutst van z'n lijf, maar dat deert vrijwilliger Geert Venema niet. Al een halfuur is hij aan een stuk het gerst aan het maaien, met in zijn rechterhand een tot op de detail gekopieerde sikkel. Met zijn linkerhand gooit hij het gewas achter zich op de grond.



Honderden sikkels gevonden

Het groepje vrijwilligers wil weten waar de in Drenthe gevonden sikkels voor gebruikt werden in de prehistorie. "Die sikkels zijn bij honderden gevonden", vertelt oud-conservator van het Drents Museum en steentijdonderzoeker Jaap Beuker. "De vraag is, waar werden ze voor gebruikt? Want in grondbewerking, daar geloven wij niet zo in."



Maar op dit moment is wel de gedachte dat de sikkels werden gebruikt voor grondbewerking. Of dat daadwerkelijk is gedaan, valt nog af te lezen in sporenonderzoek. Het team probeert precies dezelfde sporen na te laten op speciaal nagemaakte sikkels, zodat ze de prehistorische met de nieuwe sikkel kunnen vergelijken. Maar dat blijkt lastiger dan gedacht.



"Wij gebruiken de sikkels misschien drie uur, terwijl ze tijdens de prehistorie drie tot misschien wel negen jaar werden gebruikt. Dus het wordt een beetje een heet hangijzer, van krijgen we wel dezelfde sporen?" In andere woorden: heeft het onderzoek wel zin op deze manier?



Verder onderzoek nodig

De groep is vastberaden. Kort na het prehistorisch oogsten van verschillende gewassen, duikt Hans de Kruyk al achter de microscoop. "Ik vind het leuk om te zien dat er veel overeenkomsten zitten tussen de plantenresten op de prehistorische en pas gebruikte sikkel. Het zijn niet dezelfde soorten planten, maar het zou dus kunnen dat de sikkels inderdaad gebruikt zijn om te oogsten."



Maar om daar zeker van te zijn, moeten de onderzoekers eerst nog een bioloog vragen om verder onderzoek te doen naar hun vondsten.