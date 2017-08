Omstreden bouwplan villa's Paterswolde door alle reuring toch geparkeerd

PATERSWOLDE/VRIES - Een eerste succes voor de actievoerders in Paterswolde Noord tegen de bouw van een villawijkje in hun achtertuin. De gemeenteraad van Tynaarlo zou in september beslissen over het omstreden bouwplan, maar dat gaat niet door.

Dat is besloten na overleg door de fractievoorzitters. Het plan zou 12 september besproken worden in de raad. Maar volgens PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra is er inmiddels zoveel reuring rond de villabouw, dat besloten is meer tijd te nemen voor een besluit over het nieuwbouwproject op de plek van de oude school in Paterswolde Noord."Wij als PvdA waren altijd al kritisch over de bouw. het leek eerst een hamerstuk. Maar er liggen nu ook kritische vragen van andere fracties, en ook buurtbewoners eisen openheid over hoe dit bouwplan tot stand is gekomen. Laten we daar nu eerst wat meer tijd voor nemen." Zo zijn er inmiddels schriftelijke vragen gekomen van de ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo. Ook heeft een actiegroep van buurtbewoners een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Ze willen weten hoe projectontwikkelaar PC Vastgoed de school in handen heeft gekregen.De actiegroep wil de historische school behouden. Daarin kunnen volgens hen vier appartementen gemaakt worden. Het groene gebied rond de school moet blijven, en twee tot drie nieuwe huizen in de lintbebouwing van de Groningerstraat vinden ze 'beter bij de structuur passen'. Twaalf villa's in hun achtertuin vinden ze een aantasting van het open groene gebied.Voor de zomervakantie, begin juli, ving de groep protesterende actievoerders uit Paterswolde-Noord nog bot bij de raad met hun verzoek om uitstel van een definitief raadsbesluit in september. De meeste fracties vonden dat het bouwplan al voldoende besproken was.Maar de afgelopen weken hebben ze de druk flink opgevoerd, zo erkent PvdA-voorman Koos Dijkstra. "Zo zijn vorige week alle raadsfracties uitgenodigd, om daar ter plekke te laten zien hoe groot de villa's worden. Daardoor zijn er toch twijfels gerezen, over de omvang van het bouwproject en hoe het tot stand is gekomen. Het vraagt dus nog extra bedenktijd en uitzoekwerk."Actievoerster Annemarie Machielsen van de protesterende buurt reageert verheugd. "Ik ben 'heel erg blij dat er nu toch geen raadsbesluit valt. Voor de zomervakantie zeiden ze nog 'het is een hamerstuk en dus komt er in september gewoon een stemming. Maar gelukkig zijn ze daar van teruggekomen. En nu nog het vervolg", vervolgt ze. "want we willen die villawijk hier niet. Het is doodzonde hoe het groene gebied hiermee verkwanseld wordt. En ik misgun de nieuwe bewoners hun riante villa's niet, maar het past hier niet."Volgens Machielsen heeft de actiegroep in de zomervakantie ook een uitgebreide notitie naar de raadsfracties gestuurd, waarin ze alle bedenkingen tegen de bouw nog eens op een rij zetten. "Onze bezwaren zijn door het college van B en W heel gemakkelijk weggewuifd. Maar hopelijk denken de raadsleden er anders over, en komt van uitstel afstel."Volgens Machielsen is er rond de verkoop van de school aan een projectontwikkelaar en het maken van plannen nooit gecommuniceerd naar de omwonenden. "Wat ons betreft beginnen we van voren af aan, en wordt het bouwplan samen gemaakt, met de buurt."