Celstraf dreigt voor pedofiel die kermisverbod negeert

De man mocht niet werken op de kermis maar deed het toch (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - De officier van justitie wil dat een pedofiel uit Emmen anderhalf jaar de cel in gaat, omdat hij zich niet aan zijn afspraken met de reclassering houdt. De man mag onder andere niet werken op kermissen, maar doet het toch.

De 30-jarige man is in 2007 veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij werd naar Hoeve Boschoord gestuurd voor behandeling, maar daar bleek hij in 2009 ook kinderporno te hebben. Een jaar later werd hij daarvoor veroordeeld tot anderhalf jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar onder voorwaarde dat hij zich verder liet behandelen.



Niet werken op de kermis

Toch werd in 2015 weer kinder- en ook dierenporno gevonden op zijn computer. Hij zat toen niet meer in de kliniek, maar woonde begeleid. Zijn proeftijd werd met twee jaar verlengd en hij kreeg onder meer een kermisverbod van de reclassering. De man werkt al vanaf zijn zestiende op kermissen en dat vindt de reclassering geen goede plek voor hem, omdat er veel jonge kinderen komen.



Ondanks het verbod is de Emmenaar toch op kermissen blijven werken. “Het is mijn lust en mijn leven”, zei hij in de rechtszaal. Ook heeft hij tegen de afspraken in een 17-jarige jongen bij hem laten logeren en probeerde hij de afgelopen tijd hij via Facebook contact met kinderen te leggen. Hij liet weten na tien jaar wel flauw te zijn van de reclassering.



Gevaar voor jonge kinderen

Twee reclasseringsmedewerkers legden in de rechtbank in Assen dinsdag uit dat de man een groot gevaar vormt voor jonge kinderen. Omdat hij weigert zich aan de regels te houden - ook nu hij begeleid woont in Emmen - moet hij zijn oude celstraf maar gaan uitzitten, vinden ze.



“Hij wordt vaak gezien als sneu en zielig, maar er is op dit moment een groep mensen die gevaar loopt door hem: jonge kinderen. Zij lopen het gevaar seksueel misbruikt te worden”, aldus een van zijn begeleiders. Voor de beveiliging van de maatschappij is het beter dat de man de cel in gaat, vindt hij. Daarna moet de Emmenaar mogelijk opnieuw naar een kliniek.



De officier sloot zich daarbij aan. Zij vertelde dat er ook een nieuw strafrechtelijk onderzoek tegen de man loopt, omdat hij weer wordt verdacht van het bezit van kinderporno.



De rechtbank doet op 12 september uitspraak.