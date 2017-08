Plastic beer tegen afvalberg

De beer drijft in de vaart (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

ASSEN - Sinds vandaag drijft in de Asser Vaart een beer, gemaakt van 8.000 petflessen.

Geschreven door Josien Feitsma

De plastic beer is het eerste kunstwerk van het evenement Kunst aan de Vaart dat op 9 en 10 september wordt gehouden. Ontwerper Maria Koijck hoopt met haar kunstwerk mensen bewust te maken van al het afval dat wordt weggegooid. "Bij de consument ligt de macht. Als wij geen plastic meer afnemen, geen 'disposables' meer kopen, geen wegwerpmateriaal aanschaffen, dan bespaar je heel veel afval."



Beer met een reden

Het is geen toeval dat Koijck juist koos voor een beer. De beer past namelijk bij haar filosofie: "Als je waarde geeft aan iets wat op straat ligt, dan kijk je er anders naar. Naar afval wil je niet omkijken, maar als je afval maakt in de vorm van de teddybeer, zeer waarschijnlijk wel."



De 8.000 petflessen, die zijn gebruikt bij de vier mijl van Groningen, besloot ze daarom zelf een tweede leven te geven in haar kunstwerk. "Daar gooit iedereen gewoon zijn flesje op straat. Heel belachelijk en heel erg raar! Als je alles bij elkaar veegt, dan schrik je je een ongeluk van de hoeveelheid plastic. Op die manier kan ik wel honderden beren gaan maken."