DALEN - Een 56-jarige vrouw uit Emmen heeft een winkelverbod van een jaar en een bekeuring gekregen na een winkeldiefstal.

Ze stal koffiemelk, suiker en een blikje kattenvoer uit een supermarkt in Dalen. Ze werd betrapt en aangehouden door de politie. Ze is een jaar lang niet welkom in de supermarkt en moet een boete betalen.