Volg de 'Drentse missie' in Irak

ERBIL/ASSEN - In het noorden van Irak zijn zo’n 150 Nederlandse militairen bezig met het opleiden van Koerdische en Iraakse militairen. De meeste van hen werken bij het bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen.

RTV Drenthe is te gast bij de internationale coalitie op Kamp Stephan bij de Iraakse stad Erbil. Verslaggever Jeroen Kelderman is daar om een beeld te krijgen van de missie: “De trainingen worden op verschillende plaatsen in Noord-Irak gegeven. Ik mocht op twee van die plaatsen een kijkje nemen en kon in gesprek met de militairen.”



Nederland traint de Koerdische en Iraakse strijders, zodat ze beter opgewassen zijn tegen IS. De terreurorganisatie verliest terrein, maar heeft in Irak en Syrië nog steeds gebied in handen.



De Capacity Building Mission Iraq, zoals de missie officieel heet, heeft een flink Drents tintje. Van de acht lichtingen militairen die sinds 2015 op deze missie gingen, kwamen er zeven grotendeels uit Drenthe. De meeste van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.



De Nederlanders zijn niet alleen op Kamp Stephan. De gebouwen delen ze met militairen uit Duitsland, Zweden en Finland. Ook die landen geven trainingen aan Koerdische en Iraakse strijders.



De beelden en verhalen die Jeroen Kelderman maakt in Irak zijn volgende week te zien en te horen bij RTV Drenthe en te lezen op de website.