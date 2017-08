Een jaar na het bijtincident in Nieuw-Buinen: 'het leven weer oppakken lukt nog niet zo'

GASSELTE - De uiterlijke wonden zijn inmiddels behoorlijk geheeld bij de nu 3-jarige Nick, een jaar na het bijtincident in Nieuw-Buinen. Maar Nick's ouders, Dennie en Bianca Honebecke, kunnen het incident maar moeilijk achter zich laten. "Het leven weer oppakken lukt nog niet zo goed."

Het gezin woont inmiddels in Gasselte en probeert daar de draad weer op te pakken. Nick lijkt een vrolijke en speelse jongen. Maar af en toe vertelt hij spontaan over zijn 'plekjes'. Het zijn de littekens van de bijtwonden. De ouders smeren er nog dagelijks zalf op.Een jaar geleden was er voor het jonge gezin geen vuiltje aan de lucht. Ze woonden naar tevredenheid aan de Sportlaan in Nieuw-Buinen. En lieten hun enige zoon Nick vol vertrouwen achter bij hun toenmalige goede kennissen, toen ze een middagje op pad gingen om een nieuwe camping uit te zoeken. "En toen kwam dat telefoontje", blikt vader Dennie geëmotioneerd terug.Nick werd nadat hij was aangevallen door vier rottweilers meer dood dan levend naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij het kordate optreden van een buurman en goede medische zorg overleeft hij. "Hij heeft vijf weken in het ziekenhuis gelegen, waarvan drie op de IC. Een hele zware tijd, met veel onmacht, het niet kunnen begrijpen waarom. En met heel veel verdriet en vooral angst", aldus moeder Bianca.Dat Nick nu weer vrolijk is en speelt hadden ze een tijdje terug niet durven verwachten. "Hij heeft geestelijke hulp gehad voor z'n nachtmerries, z'n angsten. Maar op zich gaat het nu heel goed met hem", zegt vader Dennie. Bianca: "Dit hadden wij voor ons zelf niet verwacht dat hij er nu weer zo bij zou lopen."Ondanks het langzame, maar zekere herstel van Nick kunnen zijn ouders maar moeilijk weer hun draai vinden. Vader Dennie voelt zich niet meer in staat om te werken en heeft net als zijn vrouw hulp van een psycholoog. "Echt het leven weer oppakken, tot nu toe, mij lukt het nog niet. Ja, het is er bij mij zo diep ingeslopen, ik heb er goede professionele hulp bij nodig om voor mezelf er weer bovenop te komen. Tuurlijk, je bent blij, je zoon zit er gewoon gezond weer bij, maar ja, het staat me nog te vers op het netvlies."Dennie en Bianca Honebecke voelen zich ook slachtoffer, maar missen de erkenning. "Natuurlijk, je bent blij dat het nu weer goed gaat met Nick en dat hij hier bij ons zit. Maar we worden er elke dag weer mee geconfronteerd. De verzekeraar van de hondeneigenaar denkt er allemaal heel makkelijk over. Maar ik kan niet meer werken en dat heeft flinke financiële gevolgen", aldus Dennie.Het echtpaar zegt boos te zijn op verzekeraar Univé. Ze weten niet of er ook officieel een klacht is ingediend. "Dat ligt allemaal bij onze letselschade-advocaat. Zij heeft ons geadviseerd om niet zelf contact te zoeken met de verzekeraar. Maar wij vinden dat ook voor ons als ouders een schadevergoeding terecht zou zijn. We overwegen zeker om hier een zaak van te maken."Het gezin heeft wel reis- en verhuiskosten vergoed gekregen en ook staat de verzekering voor de medische kosten totdat Nick 18 is. Een woordvoerder van Univé kan op dit moment nog niet aangeven hoe de situatie is met betrekking tot de gewenste schadevergoeding voor de ouders. De advocaat van het echtpaar is vanwege vakantie niet bereikbaar.