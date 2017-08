VVD en CDA willen debat over politie op het platteland

ASSEN - De VVD en het CDA willen toch een debat in Provinciale Staten over de inzet van politie op het platteland. Eerder werden hier al vragen over gesteld, maar de partijen zijn ontevreden met de antwoorden.

De twaalf commissarissen van de koning schreven in juni in een rapport dat er te weinig politie is buiten de randstad en dat criminelen daardoor nagenoeg vrij spel hebben op het platteland.Marco Out, burgemeester van Assen en voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe zei vervolgens dat Drenthe zich niet herkende in dit beeld. VVD en CDA wilden vervolgens het naadje van de kous weten, maar waren ontevreden over de antwoorden."Zowel de fracties van het CDA als de VVD hebben hierover schriftelijke vragen gesteld, maar in de beantwoording daarvan blijft het college op buitengewoon summiere wijze aan de oppervlakte van het gesignaleerde probleem. Deze beantwoording raakt niet de kern van deze kwestie", zo zeggen de fracties in de agendering van het debat.De vergadering staat gepland op 13 september.