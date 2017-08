Hemmen maakt eerste goals voor FC Emmen

Michiel Hemmen (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Michiel Hemmen heeft zijn eerste goals voor FC Emmen gemaakt. In het oefenduel tegen de amateurs van DVC Appingedam, de nieuwe fusieclub van vv Appingedam en De Pelikanen, scoorde de spits twee keer.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het duel eindigde, na een 3-0 ruststand, in 6-0 voor de profs.



Hemmen speelde een halve wedstrijd in Appingedam.



Cas Peters scoorde ook twee keer en de overige treffers kwamen op naam van Omran Haydary en O19-speler Thijs Dallinga.



Glenn Bijl was de enige basisspeler die startte tegen DVC Appingedam. Het elftal bestond verder uit wissels en jeugdspelers. Keziah Veendorp en Cas Peters kwamen in de tweede helft binnen de lijnen.