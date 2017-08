Havelter wijnen bekroond met medailles tijdens Wijnkeuring der Lage Landen

Drentse wijnmaker uit Havelte valt in de prijzen (foto: Pixabay.com)

HAVELTE - Drie Drentse wijnen uit het jaar 2016 van Wijngoed Havelte zijn landelijk in de prijzen gevallen.

De wijnen kregen tijdens de Wijnkeuring der Lage Landen twee bronzen medailles en een zilveren medaille. Op de wijnkeuring worden wijnen uit België en Nederland getest op hun kwaliteit.



Laatste dag

"We zijn er erg blij mee", zegt eigenaar Peter Pels. "Het is de eerste keer dat ik meedeed, op aanraden van mijn vrouw. Op de laatste dag heb ik drie wijnen ingestuurd en tot mijn grote verrassing werd ik gebeld dat ik in de medailles was gevallen."



"De wijnen zijn blind gekeurd door een onafhankelijk Duits instituut, dus ze weten niet wat ze keuren, maar geven er wel een waardering aan en dat is voor ons heel goed uitgevallen."



Speciaal druivenras

"We bestaan al tien jaar en investeren constant in kennis en een goede kwaliteit van de druiven", vertelt Pels. "De kwaliteit van de wijn wordt bepaald in de wijngaard. We werken met rassen die speciaal zijn ontwikkeld voor dit klimaat. Ze hebben minder zon nodig dan druivenrassen in warmere landen als Frankrijk en Chili."



Wijnmakerij

Pels maakt de wijn niet zelf. "Nee, een wijnmakerij vergt een forse investering en daar zijn we te klein voor. Onze wijn wordt gemaakt in een van de beste wijnmakerijen van Nederland en die zit in Zuid Limburg."