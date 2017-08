Drentse verdachte schietpartij Oosterwolde komt vrij

OOSTERWOLDE - De 53-jarige man uit de gemeente Noordenveld die dit weekend is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Oosterwolde komt vanmiddag op vrije voeten.

Volgens het Openbaar Ministerie blijft hij wel verdachte in de zaak. In de nacht van zaterdag op zondag werd in een huis aan de Stegingaweg in Oosterwolde de 51-jarige bewoner doodgeschoten.Diezelfde nacht pakte de politie vier verdachten op . Drie komen vandaag op vrije voeten, onder wie de man uit Noordenveld, de 41-jarige vrouw uit Oosterwolde en een 42-jarige man zonder vaste woonplaats.De hoofdverdachte, een man van 58 uit Oosterwolde, wordt vanmorgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij nog langer blijft vastzitten, of dat hij vrijkomt.Zowel de politie als het Openbaar Ministerie kunnen nog niets zeggen over de aanleiding van de schietpartij. Bewoners van de Stegingaweg in Oosterwolde vermoeden dat de schietpartij te maken heeft met drugs. Ze trekken naar eigen zeggen al maanden aan de bel over overlast.