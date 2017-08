Eigenaar kunstwerk dat op jongetje (4) viel is 'behoorlijk van slag'

DIEVER - De eigenaar van het kunstwerk dat zondag in Diever boven op een jongetje van 4 jaar viel, is 'behoorlijk van slag'.

Dat zegt locoburgemeester Klaas Smidt van de gemeente Westerveld. Het jongetje trok aan een kunstwerk dat bij een huis aan de Peperstraat stond. Het gevaarte viel en belandde boven op het jongetje . Het kind raakte zwaargewond.Volgens Smidt heeft de kunstenaar zijn hoge beelden inmiddels bij zijn huis weggehaald. De man doet aan woodcarving. Bij die sport zaag je figuren uit houten blokken of boomstammen. Zijn creaties stelde de kunstenaar tentoon bij zijn huis.De gemeente ziet voorlopig geen aanleiding om maatregelen te nemen. Smidt zegt dat het politieonderzoek is gesloten en dat er een rapport naar het Openbaar Ministerie gaat. Dat zal bepalen of het tot een eventuele strafvervolging komt.De locoburgemeester houdt contact met de kunstenaar en ook met de ouders van het jongetje dat zwaargewond is geraakt. Over de toestand van het jongetje wil Smidt vanwege de privacy niets kwijt. Ook de politie doet hier geen uitspraken over.De schrik lijkt er door het incident van zondag goed in te zitten in de hele gemeente. "We krijgen berichten van opa's en oma's met een beeld in de tuin, die hun kunstwerken weghalen als de kleinkinderen langskomen."