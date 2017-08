Laatste speelhal in Emmen terecht naar Parc Sandur

EMMEN - De vergunning voor een nieuwe speelhal in de gemeente Emmen is terecht naar Parc Sandur gegaan. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Een concurrerend bedrijf spande de procedure aan. Dat bedrijf had plannen voor een speelhal in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam. Maar de gemeente bepaalde dat de laatste vergunning naar Parc Sandur ging. In totaal mag de gemeente drie vergunningen verlenen voor speelhallen en dat maximum is nu bereikt.De gemeente vond simpelweg dat het plan voor een speelhal in Parc Sandur 'het leukste plan op de leukste plek' was. De Raad van State oordeelt dat de procedure eerlijk is verlopen.