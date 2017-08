Stelling: Het huidige kabinet haalt de eindstreep

DEN HAAG - Coalitiepartijen PvdA en de VVD van het demissionaire kabinet ruziën over de lerarensalarissen. De ruzie is zo hoog opgelopen, dat een val van het demissionaire kabinet dreigt.

De PvdA eist dat in de begroting voor volgend jaar extra geld wordt uitgetrokken voor de salarissen van leraren. Gebeurt dat niet, dan dreigt de partij uit het kabinet te stappen. De VVD ziet zo'n afspraak niet zitten, omdat het financiële plaatje voor volgend jaar nog onduidelijk is.Vandaag komen de kopstukken van de twee partijen opnieuw bij elkaar om te proberen een uitweg te vinden in de impasse. Veel tijd is er niet meer, want de begroting voor 2018 moet vandaag worden vastgesteld.Wat denkt u: houdt de PvdA voet bij stuk als ze haar zin niet krijgt en valt het kabinet? Of vinden de partijen toch een oplossing?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of het goed is dat Nederland weer F-16's inzet in de strijd tegen IS. In totaal brachten 1.288 mensen hun stem uit. Ruim 71 procent van de stemmers vond de inzet van F-16's een goede zaak.