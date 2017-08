FestiValderAa ook komende vijf jaar in natuurgebied Drentsche Aa

Het FestiValderAa (foto: Kim Stellingwerf)

DEN HAAG/SCHIPBORG - De organisatie van het theater- en muziekfestival FestiValderAa mag de komende vijf jaar het festival blijven organiseren in het natuurgebied Drentsche Aa. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Een inwoonster van Schipborg was 11 juli naar de Raad van State gestapt, omdat ze tegen de vergunning was die de provincie had gegeven voor het festival. De vrouw was bang dat het festival het natuurgebied zou aantasten.



Maar volgens de Raad van State was de vrouw te laat naar de rechter gestapt, omdat het festival al voorbij was; het werd van 1 tot en met 3 juli van dit jaar gehouden.



Ook tegen de komende vijf festivals kan zij geen bezwaar meer maken, omdat de provincie een verzamelvergunning heeft afgegeven die geldig is tot 2023.