Gemeente geeft VV Peize financiële steun voor bouw nieuw clubhuis

De gemeente wil 15.000 euro beschikbaar stellen (foto: archief RTV Drenthe)

PEIZE - De gemeente Noordenveld wil 15.000 euro beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een duurzaam clubgebouw van voetbalvereniging Peize.

"Het clubgebouw van de VV Peize is sterk verouderd", zegt wethouder Jos Huizinga van de gemeente Noordenveld.



"Op basis van de normen van de KNVB en de wensen van de vereniging is er al een bouwkundig rapport gemaakt over de mogelijkheden. Samen met het bestuur VV Peize willen we een onderzoek naar een nieuw en duurzaam clubgebouw in combinatie met de sporthal."



Niet alleen de voetbalvereniging maakt gebruik van het gebouw. Ook de buitenschoolse opvang en de toerfietsclub NOAD maken gebruik van het clubgebouw.