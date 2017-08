Man uit Emmen moet 5.000 euro aan huurtoeslag toch terugbetalen

EMMEN - Een 73-jarige inwoner van Emmen moet toch zo’n 5.000 euro aan huurtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De raad vindt dat de gepensioneerde vader zelf verantwoordelijk is voor het gedoe rond de uitschrijving van zijn zoon uit de Emmense basisadministratie.De zoon verhuisde in 2012 naar Amsterdam. De vader schreef een briefje aan de gemeente dat zijn zoon was verhuisd. Pas twee jaar later informeerde de gemeente de vader dat alleen de zoon zelf zich kan uitschrijven, door zich bijvoorbeeld in een gemeente elders in te schrijven.Omdat zijn zoon twee jaar lang onterecht bij de vader ingeschreven stond, telde de Belastingdienst beide inkomens bij elkaar op en heeft de vader met terugwerkende kracht geen recht op huurtoeslag.De 73-jarige man vindt de gang van zaken onterecht en stapte daarom naar de Raad van State. Maar die stelt hem dus niet in het gelijk.