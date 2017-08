Prinses Christina Concours vernoemt speciale prijs naar overleden gitarist Maarten Oomes

HOOGEVEEN - Het Prinses Christina Concours vernoemt een speciale prijs naar de overleden gitarist Maarten Oomes.

De uit Hoogeveen afkomstige Oomes overleed vorige week plotseling in Capelle aan den IJssel. Hij kwam om het leven bij een noodlottige gebeurtenis. De 19-jarige Oomes was klassiek gitarist en won in 2014 het Prinses Christina Concours Noord.Volgens directeur Feyo Sickinghe van het Prinses Christina Concours was Oomes een uitzonderlijk talent. ''Zijn overlijden heeft ons zeer diep geraakt en het is een groot verlies voor muziekminnend Nederland.""Hij bereikte in 2014 de landelijke finale van het Concours. Wat hem kenmerkte, was een innemende persoonlijkheid, die met een ingetogen instrument - wat een gitaar toch is - een zaal van 800 mensen voor zich wist te winnen. Heel bijzonder", aldus Sickinghe.De familie van Maarten Oomes heeft als wens aangeven om in plaats van bloemen een donatie aan het Prinses Christina Concours te doen. "Daar zijn we zeer door geraakt", zegt Sickinghe. "Dat geeft aan dat het Concours heel veel voor Maarten heeft betekend. We hebben besloten daar een speciale Maarten Oomes prijs van te maken, die is bedoeld voor een jong klassiek gitaartalent in Nederland."