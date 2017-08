Weinig succesvol Robot Festival Assen krijgt geen vervolg

ASSEN - Na één editie komt er alweer een einde aan het Robot Festival in Assen.

Volgens Stephan Haalboom van de organisatie is een tweede editie van het evenement financieel niet rond te krijgen."We zouden in de Nieuwe Kolk in Assen een middag houden voor de jongere robot-enthousiasteling, met leuke workshops en demonstraties", vertelt een teleurgestelde Haalboom. "We hebben ons best gedaan. Maar het lukt niet om de financiën op tijd rond te krijgen. Als je het festival dan nog laat doorgaan, dan neem je risico's die je eigenlijk niet wilt aangaan."Haalboom noemt het einde voor het Robot Festival 'heel jammer'. "Het was een mooie opsteker geweest voor Assen. We hebben onze doelstelling niet behaald."De eerste editie van het Robot Festival was afgelopen december. Volgens Haalboom was het evenement minder drukbezocht dan gehoopt, maar was het wel geslaagd. Er kwamen honderd mensen.De organisatie wilde toewerken naar een meerdaags festival met zo'n 50.000 bezoekers. Maar dat zit er dus niet meer in. Hoewel? "Wij stoppen ermee, maar als er een andere enthousiasteling opstaat, dan is een vervolg zeker mogelijk. Dan moet die even contact opnemen met onze voorzitter", aldus Haalboom