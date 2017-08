Extreem geweld in Roden: drie mannen krijgen werkstraffen

Werkstraffen voor extreem geweld in Roden (foto: pixabay.com)

ASSEN/RODEN - “Als we hem niet weggetrokken hadden, was hij waarschijnlijk doodgeschopt.” Die conclusie trok een politieagente die in februari 2015 moest ingrijpen bij een grote vechtpartij aan de Heerestraat in Roden. In die periode veroorzaakte een groep jongeren vaker overlast in het centrum.

Bij de vechtpartij op 26 februari werd een 22-jarige man uit Haarlem in elkaar geslagen en getrapt. Twee mannen van 21 en 23 uit Roden en een 21-jarige man uit Roderesch moesten zich woensdag voor de rechter in Assen verantwoorden voor hun aandeel in het geweld. Daarbij las de rechter de verklaring van de politieagente voor.



Steekpartij

Het geweld op straat ontstond nadat de Haarlemmer eerder die nacht in Café 22 een leeftijdsgenoot uit Roden met een glas zou hebben gestoken. De verdachten, vrienden van de Rodenaar die een flinke steekwond opliep, gingen daarna achter de Haarlemmer aan.



Dat mondde uit in een massale vechtpartij met meer dan tien betrokkenen, waarbij meerdere politieagenten hun wapenstok moesten trekken om de vechtersbazen uit elkaar te slaan. Zonder geweld was dat niet mogelijk vertelde een van de agenten later. Zij kreeg zelf ook rake trappen.



Rake klappen

Toen het lukte de bont en blauw geslagen Haarlemmer in de politiebus te helpen, bleven de agressieve jonge mannen volgens haar proberen door de linie van gewapende agenten heen te breken richting de bus. Dat ze rake klappen met wapenstokken kregen, leek sommigen niet te deren.



‘Politie helpen’

De drie verdachten maakten naar eigen zeggen geen deel uit van de groep die op de Haarlemmer in trapte. Twee verklaarden hem ‘mogelijk’ te hebben geslagen, de derde zei het slachtoffer alleen vast te hebben gehouden, zodat de politie hem kon oppakken. Dat laatste geloofde de rechter niet.



Zij vond dat het drietal duidelijk meedeed aan het geweld. Omdat de zaak pas na 2,5 jaar op zitting stond en de mannen nu hun levens gebeterd hebben, vond de rechter dertig uur werkstraf genoeg. De officier van justitie had vijftig uur geëist.



Steekpartij

De in elkaar geslagen Haarlemmer moet later nog voorkomen voor de steekpartij met glas in het Café. Het slachtoffer daarvan moet ook nog voor de rechter verschijnen: hij zou de Haarlemmer na de steekpartij hebben geschopt.