Man met fiets van vluchtstrook langs A28 gehaald [update]

Een man loopt met zijn fiets over de vluchtstrook langs de A28 (foto: RTV Drenthe)

VRIES - De man die vanmiddag met zijn fiets over de vluchtstrook langs de A28 liep, is van de weg gehaald.

"Hij is naar een veilige plek gebracht", laat de politie weten. Het gevaar is volgens de politie geweken.



Hoe de man op de vluchtstrook terechtkwam en wat hij daar deed, is niet bekend.