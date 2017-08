Fractievoorzitter Dik Zantingh van CDA De Wolden stopt

Dik Zantingh stopt als fractievoorzitter van het CDA in De Wolden (foto: CDA)

ZUIDWOLDE - Dik Zantingh stopt als raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente De Wolden.

Zantingh zit sinds 2010 voor de partij in de raad. Hij wordt met ingang van 15 september opgevolgd door Jeene Keizer.



Het vertrekkend raadslid kan zijn politieke functie niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden. "De afgelopen periode is er voor mij veel veranderd. Momenteel gaat veel tijd zitten in mijn nieuwe werkzaamheden in Meppel", zegt hij.



Zantingh is sinds kort gestart met 'Samen Vooruit' in Meppel. Dat is een plek waar zelfstandige ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken.