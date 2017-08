'Eigenaren Chickfriend wisten van fipronil in bestrijdingsmiddel'

ASSEN - De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend in Barneveld wisten dat het verboden middel fipronil in hun bestrijdingsmiddel zat.

Dat zegt de raadkamer van de rechtbank Overijssel. Ook wisten de twee volgens de rechtbank dat het middel schadelijk en verboden was. Dat meldt Omroep Gelderland De rechtbank bepaalde mede daarom dat de twee eigenaren dertig dagen langer vast moeten blijven zitten.Pluimveehouders in heel Nederland namen Chickfriend in de arm om bloedluis te bestrijden. Achteraf bleek dat het bedrijf het middel fipronil gebruikte. Dat kwam in eieren terecht waardoor honderden pluimveehouderijen op slot moesten. Een aantal bedrijven besloot daarna hun kippen te ruimen