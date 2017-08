Jagers willen maatregelen om aanrijdingen met wild te verminderen

Er moeten meer maatregelen worden genomen om aanrijdingen met wild te voorkomen, vinden Drentse jagers (foto: Pixabay)

BORGER - Drenthe telt steeds meer reeën. Daardoor neemt het aantal aanrijdingen met wild ook toe. Drentse jagers vragen zich af of de provincie en de gemeenten nu genoeg doen om overstekend wild en de automobilisten te beschermen.

Geschreven door Josien Feitsma

In 2016 telde Drenthe tienduizend reeën. In totaal mogen er daarvan volgens de provincie maximaal zeshonderd reeën aanrijdingen veroorzaken. Volgens Björn van der Veen van de Nederlandse jagersvereniging, waren er vorig jaar achthonderd aanrijdingen met reeën. Hij schat in dat het aantal dit jaar verder zal oplopen.



Bronstijd

Tussen 20 juli en 20 augustus zijn er meer aanrijdingen met reeën. De dieren zitten dan in hun bronstijd, reageren onvoorspelbaar en kunnen door soortgenoten uit hun gebied worden weggejaagd. "Tijdens de bronstijd hebben de reeën maar één ding in hun kop en dat is paren. Dat gaat 24 uur per dag door waardoor de beesten ook overdag zomaar de straat over kunnen steken", legt Van der Veen uit.



Maatregelen

Om de reeën af te schrikken wordt vaak gebruik gemaakt van wildspiegels. Zo is op dit moment ook de gemeente Aa en Hunze bezig met het plaatsen van wildspiegels langs de Annerweg.



Het nadeel van deze wildspiegels is alleen dat ze bij daglicht geen effect hebben op het overstekend wild. De beesten schrikken pas wanneer in het donker de koplampen van de auto's in de spiegels schijnen.



Vraagtekens

Van der Veen zet vraagtekens bij de maatregelen die nu worden getroffen om het overstekend wild af te remmen. Hij is van mening dat het wildbeheer meer bij de jager kan liggen. Nu wordt het grotendeels door de provincie bepaald.



"Wat je nu ziet is dat er alleen nog maar wild beheerd wordt op basis van verkeersveiligheid. Ze kijken naar de hoeveel aanrijdingen in een gebied en op basis daarvan wordt het afschot bepaald. Wij denken dat de jager in zijn eigen veld prima kan bepalen wat er aan reewildbeheer gedaan moet worden. Dan wordt er meer naar de totale populatie gekeken."