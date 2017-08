Ruzie werpt schaduw over feestweek in Eelde

EELDE - In Eelde staan deze week niet één, maar twee feesttenten. Naast de gebruikelijke feesttent, organiseert het bestuur van het bloemencorso dit jaar ook drie kleine evenementen.

Daardoor moesten Eeldenaren zaterdag kiezen tussen een optreden van Jannes en de verkiezing voor Bloemenkoningin. De twee overlapten elkaar deels en dus ontstond ineens een strijd tussen de twee partijen. Wie krijgt de meeste bezoekers?De ruzie ontstond nadat het bestuur van het bloemencorso eind vorig jaar besloot de feestweek te willen vernieuwen. Ze wilden af van het contract met exploitant van de feesttent Roelof Boerma, maar dat lukte niet."Je kijkt natuurlijk wel, hoe ga je winnen?" Zegt Boerma. En hij staat al voor, zegt hij er lachend bij. Boerma kreeg al verschillende schouderklopjes van bezoekers. "Het is leuk en heel plezierig voor mij dat mensen kiezen voor de feesttent. Dat is belangrijk voor mij, maar ook voor het dorp. Want deze feesttent is belangrijk voor de corsowijken."Boerma organiseert sinds 1980 optredens met allerlei Nederlandse dj's en bandjes in een feesttent. Het bestuur van het bloemencorso nam dit jaar voor het eerst de organisatie over voor de verkiezing van Bloemenkoningin . Vandaag konden ouderen er ook terecht voor een theatervoorstelling en vanavond is er een schuimparty voor jongeren.Boerma heeft een duidelijke boodschap voor het bestuur. "Hoe ging het spreekwoord ook alweer? Schoenmaker houdt u bij de leest? Het bestuur moeten gewoon doen waar ze goed in is, namelijk het organiseren van de optocht in het weekend. Ik ben heel benieuwd hoe ze hier financieel uitkomen."Het bestuur van het bloemencorso wil niet op de ruzie ingaan. Wel laat het bestuur weten te balen van de situatie, maar toch voor vernieuwing te kiezen. Ze hopen uiteindelijk zelf een entertainmentprogramma te organiseren in de week voor het bloemencorso.