Gerechtshof buigt zich over verkrachtingszaak Emmen

EMMEN - De 31-jarige man die in mei 2015 een 18-jarige vrouw in Emmen zou hebben verkracht, verschijnt vandaag voor het gerechtshof in Leeuwarden.

De rechtbank in Assen veroordeelde de Emmenaar in juli vorig jaar tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft altijd ontkend en ging in hoger beroep.“Hij ontkent nog steeds”, aldus Richard van der Weide, de nieuwe advocaat van de Emmenaar. Verder wil Van der Weide voorafgaand aan de zaak niks zeggen.Op 2 mei fietste het slachtoffer ’s avonds in de buurt van de wijk Emmerhout toen er plotseling een man opdook op het fietspad. Hij trok haar van de fiets, sloeg haar met een stratenmakershamer en nam haar mee de bosjes in, waar ze onder dwang seksuele handelingen moest uitvoeren.De vrouw kon uiteindelijk vluchten. Ze rende de straat op en hield een auto aan. De man vluchtte. Een dag later werd hij opgepakt, nadat een getuige het busje waar hij in reed bij een opvanghuis van het Leger des Heils in Emmen had zien staan. Ondanks dat zijn vingerafdrukken op tape waarmee de armen van het slachtoffer waren vastgebonden zaten, ontkent de man van meet af aan.De Emmenaar wordt ook verdacht van een poging tot vrijheidsberoving in Smalbroek in januari 2012. Daar trok hij die avond in het donker een 16-jarig meisje van haar fiets. Zij kon zich losrukken en op tijd vluchten. Ook dit heeft de Emmenaar niet bekend.Hij is eerder veroordeeld tot drie jaar cel voor het toetakelen van een prostituee. Daarvan heeft hij er twee uitgezeten. De rechtbank in Assen bepaalde vorig jaar dat hij het laatste jaar alsnog moet gaan uitzitten, omdat hij opnieuw misdrijven heeft gepleegd.De 31-jarige man zit sinds de verkrachting in mei 2015 in voorarrest. Het Openbaar Ministerie komt vanmiddag naar verwachting met een nieuwe strafeis tegen hem.