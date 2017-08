Tandartspraktijken van J. Vissi in Emmen en Hoogeveen definitief dicht

EMMEN/HOOGEVEEN - De tandartspraktijken in Emmen en Hoogeveen die eerder deze week gesloten werden, gaan definitief dicht. De praktijken vallen onder J. Vissi Oost-Groningen.

"Zo kan ik mij op één praktijk tegelijk richten, in plaats van op drie", zegt eigenaar Junis Vissi tegen RTV Noord . Door de sluiting komen tien tandartsen en assistenten zonder werk te zitten.De Inspectie voor de Gezondheidszorg sloot de drie praktijken eerder deze week . Een tandarts in zijn praktijk zou wortelkanaalbehandelingen hebben uitgevoerd en röntgenfoto's hebben gemaakt, zonder dat hij de daarvoor benodigde papieren had.Vissi spreekt die beschuldigingen tegen. "Ik heb alles altijd goed gedaan. Alle 23 tandartsen die bij mij hebben gewerkt, zijn BIG-geregistreerd en hebben tandartsdiploma's. Bovendien is het niet waar dat er tandarts in vrijetijdskleding bij ons hebben gewerkt", zegt hij.De praktijk in Winschoten moet binnen twee tot drie weken weer open zijn.