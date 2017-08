Kabinet wil ook hogere brandveiligheidseisen voor oude stallen

ASSEN - Het kabinet gaat onderzoeken of het boeren kan verplichten ook hun bestaande stallen beter te beveiligen tegen brand.

Staatssecretaris Martijn van Dam vindt het hoog tijd voor extra maatregelen gezien de 'hartverscheurende' stalbranden van de laatste tijd, schrijft hij aan de Tweede Kamer.De regels gelden al voor nieuwe stallen. Die moeten aan allerlei eisen voor de brandveiligheid voldoen. Voor oudere stallen werd een uitzondering gemaakt omdat het moeilijk te controleren en moeilijk haalbaar leek om voor die stallen dezelfde regels te hanteren. Van Dam wil nu kijken of de strengere regels geleidelijk kunnen worden ingevoerd.Verzekeraars gaven eerder al aan te willen onderzoeken of het mogelijk is vaker speciale inspecties bij stallen te houden . Landbouworganisatie LTO wil dat veehouders zelf regelmatig controleren of de elektra in hun stal veilig is. Volgens staatssecretaris Van Dam komen de boeren dit jaar zelf ook nog met concrete voorstellen over de brandveiligheid in stallen.