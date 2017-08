Coevorden en Emlichheim moeten samenwerken voor internationale treinverbinding

COEVORDEN - De gemeenteraden van Coevorden en het Duitse Emlichheim moeten samen optrekken bij de plannen voor de spoorverbinding Emmen - Bad Bentheim.

Dat willen burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden en zijn collega Daniela Kosters van Emlichheim. Volgens Bouwmeester moeten de regionale overheden de handen ineen slaan en samen een plan inleveren bij het nieuwe Nederlandse kabinet en de nieuwe regering van de Duitse deelstaat Niedersachsen.De spoorlijn ligt er al. Alleen rijden er sinds 1939 geen personentreinen meer. In Duitsland maken ze het deeltraject Bad Bentheim - Neuenhaus weer klaar voor personenvervoer. Vanaf december 2018 daar weer personentreinen rijden. Volgens onderzoekers liggen er kansen om de lijn door te trekken naar Emmen zodat er een doorgaande internationale verbinding van Drenthe naar Rheine ontstaat.In Rheine is dan een goede overstap op snelle verbindingen naar Duitse steden als Berlijn, Keulen en München. De Duitse spoorwegen gaan de komende jaren een deel van het traject naar Berlijn geschikt maken voor snelheden van 200 kilometer per uur zodat een snelle verbinding met de Duitse hoofdstad ontstaat.Een team van onderzoekers van het Institut für Regionalwirtschaft CIMA in Hannover en de Universiteit van Groningen hebben de regionale economische effecten van de spoorverbinding Emmen - Bad Bentheim - Rheine bestudeerd. Hoofdonderzoeker Arno Brandt komt tot de conclusie dat met rond 1.500 reizigers per dag de spoorverbinding niet alleen politiek maar ook economisch te verantwoorden is.Dit zijn volgens het onderzoek van Brandt de minimale potentiële dagelijkse reizigers: 180 forenzen, 515 toeristen, 300 studenten en scholieren en 460 reizigers die privé-uitstapjes maken bijvoorbeeld om te winkelen of familie te bezoeken.De onderzoekers hebben ook gekeken naar andere regionale grensoverschrijdende spoorverbindingen waar succesvol nieuw leven in is geblazen. Bij al deze reactiveringen zijn de uiteindelijke reizigersaantallen hoger uitgevallen dan vooraf geschat. Ook groeit op veel van die trajecten het aantal reizigers nog jaarlijks.Brandt hield de gemeenteraden van Coevorden en Emmen voor dat er een renaissance gaande is wat betreft regionaal spoorvervoer. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn veel regionale spoorlijnen gesloten voor reizigersvervoer, maar de laatste twintig jaar zie je een ommekeer en worden veel van die lijnen succesvol gereactiveerd. Daarom is volgens Brandt nu het moment voor de verbinding tussen Emmen en Bad Bentheim.Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Duitse vervoerder Bentheimer Eisenbahn.Volgens directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn wordt op dit moment door de Technische Universiteit van Braunschweig een kosten-batenanalyse voor de spoorverbinding uitgevoerd. Daarna moeten de provincie Drenthe, Landkreis Grafschaft Bentheim en de deelstaat Niedersachsen een besluit nemen en geld beschikbaar stellen als ze de spoorlijn willen.Tussen 2020 en 2023 kunnen de doorgaande treinen tussen Emmen en Bad Bentheim gaan rijden. Daarvoor moet het spoor tussen Neuenhaus en Coevorden flink worden aangepast en moeten er ook extra treinen gebouwd worden om door te kunnen rijden naar Emmen.