Hoofd van Nobelprijswinnaar Ben Feringa in brons aan de muur in Den Haag

PATERSWOLDE - Minister Jet Bussemaker heeft vanmiddag een bronzen beeld van Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Paterswolde onthuld.

Het beeld hangt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Den Haag. Het is traditie dat Nobelprijswinnaars een 'bronzen hoofd' aan de muur van het ministerie krijgen, meldt RTV Noord Feringa won vorig jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Dat zijn kleine machines ter grootte van een molecuul. Feringa slaagde er samen met twee collega's in zo'n machine te maken die onder invloed van licht blijft draaien.Wetenschappers hopen de kleine machines in de toekomst in te kunnen zetten om bijvoorbeeld kankercellen op te sporen en uit te schakelen.