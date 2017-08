Vermiste student bij Ellertshaar is weer terecht

ELLERTSHAAR - De 18-jarige student die werd vermist in de omgeving van Ellertshaar bij Schoonloo is weer terecht. De jongen heeft zich gemeld bij een camping in Schoonloo.

De jongen raakte vannacht vermist tijdens een groepsactiviteit in het bos bij Ellertsaar. De politie zette een grote zoekactie op touw."We hebben grootschalig gezocht", zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. "Als je weet dat hij onder invloed was van alcohol, dat het slecht weer en donker is en dat er in het gebied ook drijfzand is, dat maakt alles bij elkaar dat je alles uit de kast haalt om hem te vinden.""De jongen verkeert in goede gezondheid", aldus Heidanus. "Het gaat om een nachtelijke escapade waar we nog niet het fijne van weten, maar we gaan met hem in gesprek en zullen wel horen wat er is gebeurd."Volgens voorzitter Maaike Lommerse van de studentenvereniging was de jongen bij een nachtelijke speurtocht zijn groepje kwijt geraakt. De jongen meldde zich rond 8 uur zelf en maakt het goed. De opluchting is groot. De activiteiten van de studenten gaan weer gewoon verder.