Nieuwe groenopleiding voor jongeren zonder diploma van Terra Next in Eelde

Het gebouw van Terra Next in Eelde (foto: Google streetview)

EELDE - Jongeren van 16 jaar en ouder zonder diploma kunnen een nieuwe groenopleiding volgen bij het Terra Next in Eelde.



De opleiding met de naam Groen Gilde Assen duurt een jaar en vindt plaats op locatie bij een bedrijf. De jongeren kunnen via werken en leren alsnog een diploma halen en daarna doorstuderen of gaan werken.



Volgens projectleider Marius Klein gaat het om jongeren die eerder zijn uitgevallen uit het VMBO-onderwijs, bijvoorbeeld omdat ze kampen met sociaal emotionele problematiek, of omdat ze thuis problemen hebben. De jongeren kunnen via het Groen Gilde Assen een nieuwe start maken.



De jongeren worden intensief begeleid, docenten zijn elke dag op de werkvloer aanwezig. De opleiding heeft ruimte voor 12 jongeren, er is nog plaats.