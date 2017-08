Drentse mantelzorger voelt zich zwaar belast

ASSEN - Mantelzorgers in onze provincie voelen zich het zwaarst belast van alle mensen die mantelzorg verlenen in ons land.

Het gaat om ruim 18 procent van alle Drentse mantelzorgers. Een deel van hen voelt zich zelfs overbelast. Het landelijk gemiddelde ligt op zo'n 14 procent.De cijfers komen naar voren uit de Gezondheidsmonitor 2016, die is samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het RIVM en de GGD.Zo'n 15 procent van alle inwoners van Drenthe is mantelzorger. Gemiddeld besteden Drentse mantelzorgers bijna 12 uur per week aan de zorg voor een ander. Daarmee zit onze provincie iets boven het landelijk gemiddelde.